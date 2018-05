Nesta próxima sexta-feira, 04 de maio, 12h, na Faculdade de São Bento, no centro de São Paulo, o doutro em filosofia pela USP e editor do Estado da Arte, Eduardo Wolf, ministrará conferência sobre a Ética de Aristóteles. O tema será a definição do sumo bem humano no primeiro livro da Ethica Nicomachea.

Mais informações no cartaz abaixo.