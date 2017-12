“A essência do existencialismo” de Jean-Paul Sartre

Em parceria com o Café Filosófico do Instituto CPFL o Estado da Arte oferece a leitura dramatizada da célebre palestra de Sartre.

No primeiro semestre desse ano o Café Filosófico promoveu o ciclo de palestras Novos horizontes da responsabilidade. A concepção filosófica de o que é a “Responsabilidade” foi um tema premente em todos os encontros, cada um a seu modo.

Nesse sentido, os paradigmas de liberdade radical propostos por Sartre, Heidegger, Camus, cada um conforme seu próprio entendimento da existência, permanecem no Horizonte. Sartre dizia que a existência precede a essência, ou seja que “que o homem existe, se encontra, surge no mundo e que ele se define depois.” Daí o seu entendimento da Responsabilidade humana, que molda diretamente a sua ideia sobre os objetivos de sua filosofia, o “existencialismo”:

“Mas se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que ele é. Assim, a primeira meta do existencialismo é fazer com que todo homem tome posse daquilo que ele é, e fazer com que caia sobre ele a responsabilidade total por sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é responsável por sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens.”

Confira no Café Filosófico