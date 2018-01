Será no dia 13 de novembro, a partir das 14 horas no Hotel Unique, o 4º Fórum Liberdade e Democracia de São Paulo. O tema deste ano será “A Era da Disrupção”. O objetivo do evento é discutir o papel da inovação e das novas tecnologias em melhorar nossas vidas e em remodelar a relação de cidadãos e seus governos. Entre os convidados, estão o americano Joe Quirck, do Seasteading Institute, Fábio Coelho, CEO do Google, Cristina Boner, fundadora da Globalweb, e Alex Szapiro, CEO da Amazon.

Os ingressos do 2º lote já está à venda aqui.