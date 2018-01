3º Fórum Liberdade e Democracia – Instituto de Formação de Líderes de São Paulo

No próximo dia 22 de Outubro, na Expo Transamérica, ocorrerá o 3º Fórum Liberdade e Democracia de São Paulo com o tema “Em busca de uma Sociedade Aberta”. Quem reconhecer a referência ao clássico de Karl Popper, bem, é do time, mas há muito mais do que isso no evento.

O evento já recebeu nomes como Ron Paul, Gustavo Franco, Abílio Diniz e Flávio Augusto, a edição deste ano contará com as presenças de painelistas de diferentes áreas para discutir os caminhos para uma sociedade aberta. Já estão confirmados os nomes de Hélio Beltrão (Mises Brasil), Denis Mizne (Fundação Lehmann), Pedro Olinto (Banco Mundial), Ana Amélia Lemos (Senadora), Pedro Olinto (Banco Mundial), Geraldo Samour (Brazil Journal), Leandro Narloch (Escritor e Jornalista) entre outros. Entre as conversas mais polêmicas, o evento apresentará o debate entre o deputado Jair Bolsonaro e o advogado e militante liberal Fábio Ostermann. Uma das presenças mais aguardadas no evento é a de Vít Jedlička, presidente da República de Liberland. Em sua 1ª visita ao Brasil, o político tem como objetivo apresentar aos brasileiros o país que está construindo em um território não ocupado localizado entre a Sérvia e a Croácia. O país já recebeu mais de 300 mil pedidos de cidadania graças a sua proposta de ser a primeira nação autoproclamada libertária, com uma legislação enxuta e que propõe o pagamento de impostos de forma voluntária.

A edição deste ano concederá, ainda, o Prêmio Liberdade ao procurador do Ministério Público Federal, Dr. Deltan Dallagnol, pelo seu papel na construção de um Brasil mais transparente e justo, respeitando os valores de liberdade, livre mercado e Estado de Direito. Além dele, o jovem Fernando Holiday, coordenador nacional do MBL e vereador eleito por SP receberá o Prêmio Luís Gama por seu destaque nos movimentos democráticos de rua.

O vídeo de divulgação do evento é este pequeno espetáculo que você pode ver aqui.

As inscrições podem ser feitas aqui.