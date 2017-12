Estado da Arte

Resquícios de uma grandeza em “Os vestígios do dia”, de Kazuo Ishiguro – Parte II: O Eixo da História

Em que medida as pequenas ações podem se ver refletidas nos grandes acontecimentos? O protagonista de 'Os Vestígios do Dia', do prêmio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, oferece uma hipótese para refletirmos.