Vai chover ou fazer sol em Itu?

Pouco mais de 24h antes do início do SWU, muita gente continua se perguntando como vai ficar o tempo. Durante a semana, houve quem apostasse em lamaçal. Mas, notícia melhor impossível: não há previsão de chuva!

Da Climatempo:



Sol e noites frias vão marcar presença durante o festival.

Não há previsão de chuva

A chuva caiu pesada na região de Itu durante a quinta-feira, por conta da passagem de uma frente fria, molhando bastante o solo também na Fazenda Maeda. Mas o sol voltou forte nesta sexta-feira, para ajudar a secar a grama e alegria geral da galera, e vai predominar durante os dias do festival. Mesmo assim, quem for acampar deve estar preparado para um gramado úmido e uma lama nas redondezas, pelo menos no começo do festival. O sol voltou, mas não vai esquentar muito. Junto com o sol, Itu também recebe ventos frios e ar polar. O vento moderado e constante na maior parte do dia, vai aumentar a sensação de frio.

Sábado – 9 de outubro

A previsão para o dia 09 é de tempo úmido, mas sem chuva em Itu. O dia deve amanhecer com muita névoa e visibilidade pode até ficar reduzida no começo da manhã. O sol aparece no decorrer do dia, sempre junto de muitas nuvens. Embora sem chuva, o vento frio vai soprar um pouco forte o dia todo e vai incomodar muita gente, aumentando a sensação de frio. Quem for friorento deve levar umas roupas mais quentinhas. Um cachecol, um xale, pode ser uma ótima solução. A temperatura na madrugada e ao amanhecer deve ficar entre 12º e 14ºC. Durante a tarde, os termômetros não devem passar dos 22ºC. A noite será bem fria.

Domingo – 10 de outubro

No domingo, enquanto tem o show de Kings of Leon, Dave Matthews Band, Regina Spektor, Joss Stone, Sublime with Rome, Capital Inicial, Jota Quest, Teatro Mágico e Ilo Ferreira, o sol vai aparecer com mais força e a grama seca um pouco mais. Mas o vento frio, de origem polar, vai continuar zunindo na região. Ou seja: não pense em sol e calorão. O domingo será com sol, algumas nuvens e sensação de frio. Não há previsão de chuva e o dia vai amanhecee mais frio do que o sábado. A temperatura mínima na região de Itu deve ficar entre 11ºC e 13ºC e à tarde não deve passar dos 23ºC à tarde. Noite fria e ainda com o tal vento polar.

Segunda-feira – 11 de outubro

Na segunda-feira, o último dia de festival conta com as apresentações de Linkin Park, Tiesto, Pixies, Queens of the Stone Age, Incubus, Avenged Sevenfold, Cavalera Conspiracy, Yo La Tengo, Rahzel, Gloria e Crashdiet. A região de Itu terá sol o dia todo, mas ainda pode haver neblina de manhã cedo, que logo se dissipa. O sol vem forte até o meio da manhã e o tempo fica firme no decorrer do dia. Apesar da presença de algumas nuvens, não há expectativa de chuva. A temperatura tem ligeira elevação, mas a sensação ainda deve ser de um frio à noite e no início da manhã. O vento enfraquece. E continua o ar polar sobre a região. A madrugada e o começo da manhã serão bem frios. A temperatura mínima na região de Itu deve ficar entre 10ºC e 12ºC. O período da tarde já será mais agradável do que o sábado e o domingo, com temperaturas mais altas, em torno dos 24ºC. Mas o fim da tarde e a noite da segunda-feira ainda serão com sensação de frio.