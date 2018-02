Uma volta na roda gigante movida com energia gerada pelo público

Enquanto não começa o show das bandas favoritas do público presente no SWU, eles têm aproveitado o tempo livre para produzir energia elétrica e dar um passeio de roda gigante. Quatro bicicletas conectadas a transformadores de energia produzem por hora 90w de potência apenas com as pedaladas do público.

Aproximadamente 70W dessa energia está sendo usado para movimentar uma roda gigante instalada em frente a entrada do evento e os outros 30% vão para um quiosque onde o público pode deixar o celular carregando.

Há filas tanto para dar uma volta na roda gigante quanto para produzir energia. Mesmo com fila, vale a pena esperar para ver o visual do alto da roda, que é incrível.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

# Veja as atrações de hoje

# Acompanhe o festival SWU pelo Twitter, no @cultura_estadao

# Galeria de fotos

# Todos os vídeos