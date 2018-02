Tono abre os trabalhos no Oi Novo Som

A banda carioca Tono abriu os trabalhos do Palco Oi Novo Som neste último dia de SWU para um público ainda reduzido, mas que acompanhou com grande interesse a apresentação. O repertório mesclou músicas do primeiro álbum, Tono Auge, e novas canções que serão gravadas para um segundo disco. Bastante aplaudidos após encerrarem com o rock “Aquele cara”, o Tono tem na sua formação Bem Gil, filho de Gilberto Gil, na guitarra; Rafael Rocha, na bateria e voz; Bruno Di Lullo, no baixo; Ana Cláudia, na voz e metalofone; e Leandro Floresta, na flauta, violão, teclado e voz.

# Veja as outras atrações de hoje

# Acompanhe o festival SWU pelo Twitter, no @cultura_estadao

# Galeria de fotos

# Todos os vídeos