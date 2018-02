Tiesto segura boa parte da galera no final

Mesmo sendo a última apresentação da noite, logo após o tão esperado Linkin Park , DJ Tiesto ainda conseguiu manter boa parte do pessoal que estava no SWU.

Com um set cheio de levadas rápidas e um telão de alta qualidade ao fundo, ele conseguiu reter o público que, se não estava dançando (nessas horas, o cansaço de três dias conta), pelo menos estava assistindo ao show.

Fim de festival com cara de rave depois de um dia cheio de apresentações de rock no palco principal. Assim foi a última noite do festival SWU.

# Galeria de fotos

# Pôster do festival

# Todos os vídeos