SWU lança aplicativo para iPhone

É meio em cima da hora, é verdade, mas a organização do festival lançou hoje um aplicativo para iPhone. Já disponível na Appstore gratuitamente – clique aqui para acessar o link para download -, o aplicativo do SWU é muito útil para os donos do celular da Apple que vão ao festival. Tem o line-up completo, um mapa do logal integrado ao GPS do aparelho e acessa o Twitter: você pode ler os tweets do perfil @SWUBrasil e aqueles com a tag #SWU direto no aplicativo.

Ah: a maioria das funções do aplicativo funciona sem a necessidade de uma conexão à internet. Não é preciso, portanto, gastar seu plano de dados ou tentar se conectar a alguma rede WiFi para ver a programação ou o mapa da fazenda Maeda.