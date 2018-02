SWU, dia 2. Início um pouco menos confuso

O segundo dia de SWU começou com menos movimentação de bagagem: quem veio para acampar chegou ontem, e a maioria desses ficará na fazenda Maeda até o final do festival. A situação é menos confusa que a de sábado, quando muita gente reclamava da sinalização dos espaços. Do lado de fora, a fila da triagem para quem está aqui só para os shows de hoje começou cedo. Por volta das 11h, muita gente já esperava para passar pela revista.

Aqui dentro, o sol expulsou os acampados de suas barracas logo cedo. E muita gente teve a mesma ideia, ao mesmo tempo: a do banho. Filas gigantescas (de até duas horas para um banho limitado a sete minutos) se formaram na porta dos banheiros – mesmo os da área premium, deixando mais gente insatisfeita com a organização do evento.

Neste domingo, a atração mais aguardada é o Kings of Leon. A família do Tennessee volta ao Brasil para divulgar o quinto disco da carreira, Come Around Soundown. Tocam ainda Sublime with Rome, Dave MattHews Band, Joss Stone e Regina Spektor, entre outros. Neste momento o Jota Quest está no palco água.

