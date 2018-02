SWU: média de 50 mil pessoas e muito a reciclar

Por Alexandre Mello

O organizador do SWU Eduardo Fischer divulgou os números oficiais do evento até às 14h desta segunda-feira (11/10).

Segundo o publicitário, todos os ingressos para o show foram vendidos. Com isso, é possível estipular uma média de 50 mil pessoas por dia. Apenas no primeiro dia, foram 50,5 mil (48 mil ingressos vendidos). No segundo dia, cerca de 56 mil estiveram no local.

Fischer deu como principal destaque a eficiência na troca de palco. Entre um show e outro, teria demorado em média 7 minutos. Outro ponto que fez questão de ressaltar foi a não ocorrência de briga ou tumultos, assim como a inexistência de acidentes de trânsito nas proximidades.

Ao todo, foram 160 atendimentos médicos nos três dias, sendo 40 deles apenas no show do Rage Against the Machine. Por delitos como furto, roubo ou porte de drogas, 76 pessoas foram detidas, sendo que 7 ou 8 pessoas (ele não soube especificar) ainda estão na delegacia.

SUSTENTABILIDADE

Poucos dados sobre sustentabilidade foram divulgados até o momento. Segundo a organização do evento, foram recicladas (ou estão em processo de reciclagem) 600 mil latinhas. Não há dados referentes à quantidade de plástico ou papel reciclado.

Quanto ao fórum de debates sobre sustentabilidade, os números de Eduardo Fischer são bem maiores. Enquanto no dia anterior, o coordenador de produção falou da presença de mil pessoas no primeiro dia, o publicitário divulgou uma média de 1,5 mil pessoas por dia. Disse ainda que pretende ampliar para 3 mil na próxima edição.

Segundo Fischer, já existem dez convites para levar o show para outros países, incluindo aí EUA, Canadá, países do Oriente Médio e da América Latina.

