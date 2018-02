No começo da tarde, o Brothers of Brazil, dupla formada por Supla (bateria e vocal) e seu irmão João Suplicy (violão e vocal) começaram a aquecer os motores no Palco Água. No repertório, “Japa Girl”, “Garota de Berlim”, além de arranjos novos para “Berimbau” (Vinicius e Baden) e “Mas Que Nada” (Jorge Ben).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.