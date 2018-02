Assista a trecho do show

O sol se foi e o vento traz, de novo, o frio à Fazenda Maeda. Hoje o público do SWU está mais preparado para enfrentar as baixas temperaturas à noite. Muita gente usa gorros e casacos pesados enquanto assiste ao show do Sublime with Rome. Neste momento a banda toca o hit Santeria – momento de maior excitação da plateia, até agora, neste segundo dia de festival.

No chão, por enquanto, vê-se menos copos e latinhas de alumínio abandonados.