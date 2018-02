Por Gabriela Valente

Quem precisar se comunicar via celular nas dependências da fazenda Maeda terá dificuldades. O sinal de telefonia móvel e 3G no local que abriga o SWU é fraco e poucas operadoras pegam bem na região. O problema complica ainda mais a vida de quem circula em grupo pelo festival, já que as distâncias entre os pontos do evento são grandes. Os serviços de pagamento via cartão, que dependem de telefonia, também ficam prejudicados com a falta de sinal.

Tentativa de 'pescar' sinal para máquinas de pagamento. Foto: Leonardo Soares/AE