Regina Spektor: show fofo e pouco notado

A multidão se dispersou depois Sublime With Rome, quando Regina Spektor cantava e tocava as primeiras notas no piano instalado no Palco Ar. Mais uma vez, um problema técnico atrapalhou uma apresentação: muito baixo, o som das caixas mal podia ser ouvido por quem estava na pista comum. Muita gente circulava e conversava, indiferente.

A cantora russa radicada nos EUA disse “obrigada” – em português – diversas vezes. “É minha primeira vez aqui, estou muito feliz. Na próxima, virei quando estiver quente”.

