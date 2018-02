Quanto sai essa brincadeira?

Ingresso R$520. Camping para casal R$480. Almoço R$30. Cerveja lata R$5. Passar três dias em Itu, assistindo ao show de sua banda preferida…

Realmente, o orçamento diário para ficar no SWU está salgado. O Estado apurou que, para tomar café da manhã, almoçar e jantar bem (com direito a repetir), são R$70 por dia. A cervejinha básica, num clima de festa que vai desde o primeiro show (14 hrs) ao último (2hrs), depende do leitor, mas, supondo que aqueles que gostam de festa tomem uma média de uma lata de cerveja a cada duas horas, são mais R$30. A conta fica em R$100 ao dia. “Vou viver de bolacha”, disse Gustavo Tietz, 23, estudante de São Paulo. Gustavo conta com os alimentos não perecíveis empacotados, os únicos que são permitidos no festival. Fora a bolacha, a alternativa é o famoso miojo (foto), o x-salada, que custa R$10 e o marmitex (um mix de linguiça e frango refogado)

A seguir, uma lista dos preços da lanchonete Maeda:

Água – R$3

Cerveja – R$ 5

Cigarro – R$8

Almoço (como quanto agüentar) – R$30

Almoço especial (japonês) – R$30

Marmitex – R$10

X-Burger e X- Salada – R$ 10