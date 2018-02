Produção já pensa em novo SWU

Por Douglas Matos e Nicole Briones, da Rádio Eldorado

E o SWU (Starts With You) já tem futuro projetado. Novas edições na Fazenda Maeda, em Itu, e também internacionais já são ambições da organização do festival. Segundo o coordenador de produção do evento, Caco Lópes, é possível que o evento seja levado para outros países da América Latina. “O Movimento SWU é um sonho que deve crescer”, disse nesta tarde, em entrevista à imprensa.

Apesar dos problemas técnicos e de segurança apresentados ontem, Lopes acredita que o SWU deve retornar à fazenda em Itu. “O município recebeu a todos muito bem . O aprendizado daqui será levado para a próxima edição”, afirmou, ao ressaltar que os problemas devem ser minimizados.

