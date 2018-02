Números oficiais do SWU

Os números do passado por meio de números, em coletiva com coordenador de produção do SWU, Caco Lopes, neste domingo.

Cerca de 12 mil carros foram estacionados nas proximidades (4 mil no kartódromo de Itu, 2 mil no paço municipal ‘Tite’ em Itu e 6 mil no próprio local). Cerca de 80% deste veículos vieram com mais de 3 pessoas, incentivando assim a carona entre os amigos e conhecidos.