Motivos do atraso no show do Queens of The Stone Age

Ainda não há uma informação oficial sobre os motivos do atraso de mais de 50 minutos do show do Queens of The Stone Age, que estava previsto para as 20h57.

Segundo informações dadas por organizadores no fosso – área destinada a fotógrafos – essa demora se deve a questões técnicas. Pessoas localizadas na área premium, no entanto, informam que abarreira de separação entre a pista premium e o fosso – ameaçou ceder. Lacres e reforços na estrutura teriam sido colocados nesse período.

No último sábado, uma grade caiu entre a área comum e a premium, causando a paralização, por instantes, do show do Rage Against the Machine no sábado.

O show acaba de começar, às 21h52, com a polêmica Feel Good Hit of the Summer, que já foi proibida em outros eventos por trazer em sua letra o nome de várias drogas.