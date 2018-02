Maratona do metal

Por Gabriela Valente

O terceiro dia de SWU mal começou e os fãs de metal já estão prontos para a maratona de som pesado. Longas filas repletas de fãs vestindo camisestas das bandas Avenged Sevenfold e Linkin Park se formaram do lado de fora da arena de shows logo cedo e, assim que a entrada foi liberada, o público correu para garantir um bom lugar na pista. Às 13h30, as grades que ficam em frente ao palco Ar – onde o Linking Park se apresentará – já estavam sendo ocupadas pelo público. Juliene Leda, de 19 anos, é fã da banda comandada por Chester Bennington e, assim como dezenas de outros jovens, pretende ficar no mesmo lugar até às 23h58 – horário de início do show – para garantir o posto no gargarejo.

# Acompanhe o festival SWU pelo Twitter, no @cultura_estadao

# Galeria de fotos

Shows do terceiro dia