Macaco “Petardo” Bong

O show do trio de Cuiabá Macaco Bong começou na hora marcada, 16h51. E foi, de fato, a primeira a apresentação que levantou o público no SWU. Assim como no Planeta Terra, no ano passado, os três músicos despejaram sua muralha sonora na plateia, com inventivos temas próprios. Sem querer reinventar a roda do rock, o Macaco Bong parece estar muito à frente de seu tempo. São tantas mudanças de andamentos e ritmos que o público, desavisado, empolga-se, mas custa a entender tamanha genialidade em forma de porrada. Com encerramento às 17h35, até o momento, entre as atrações brasileiras, é uma das fortes candidatas à melhor apresentação do festival.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.