M4t3mátic4 a serviço da música

“Eu comecei a me interessar por Matemática por causa de um velho gravador de fita. Ele costumava quebrar após cada dia de gravação, então eu perdia um dia consertando o aparelho, outro dia testando, mais um gravando, e aí ele quebrava de novo”, explica Robert Schneider, líder do Apples in Stereo, em entrevista ao Link.

A banda sempre teve reconhecimento nerd – tanto pelas referências de ficção científica espalhadas pelos discos quanto pelas idiossincrasias de seu líder, compositor, arranjador e produtor de clássicos do rock alternativo dos anos 90, como In the Aeroplane over the Sea, dos companheiros de selo (e colégio) Neutral Milk Hotel. Foi ao lado de Jeff Mangum, do Neutral Milk, e Bill Doss e Will Cullen, do Olivia Tremor Control, que Schneider criou o selo Elephant 6 – um dos mais cultuados selos alternativos das últimas décadas. Leia a íntegra

