Kings encerra dia ‘soft’ do SWU

Menos rock and roll que o sábado, as atividades dos palcos principais no segundo dos três dias SWU terminou com a apresentação do Kings of Leon, quando já era madrugada desta segunda-feira.

O dia “soft” do evento trouxe 56 mil pessoas à Fazenda Maeda, segundo a organização. Mais uma vez, a quantidade de lixo deixada na grama pela multidão impressiona.

Nesta segunda, último do SWU, as atrações principais são o Linkin Park e o Queens of Stone Age. O DJ Tiësto encerra o evento, a partir das 2h06, no palco Água.

# Acompanhe o festival SWU pelo Twitter, no @cultura_estadao

# Galeria de fotos

# Todos os vídeos