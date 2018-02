Joss Stone encanta e emociona

Por Rafael Andrade

Descalça como de costume, e com um vestido de cetim com estampas florais e predominantemente cinza, Joss Stone trouxe um pouco de graça feminina, que faltava aqui no SWU.

Joss também reclamou do frio. “Vamos nos mexer, está congelando aqui!”. Passeou com a bandeira do Brasil pelo palco. “Vejo que vocês têm uma bandeira muito feliz”. E emocionou a plateia ao dizer que via muitos rostos ali apaixonados por música. “É por isso que a gente faz isso, disse”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Vocês têm muita sorte em estar aqui. Tantos shows maravilhosos. Dave Matthews Band, Kings of Leon. Eu mesma estou muito entusiasmada”.

# Veja a programação de shows do domingo

# Acompanhe o festival SWU pelo Twitter, no @cultura_estadao

# Galeria de fotos

# Todos os vídeos