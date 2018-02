Incubus e Queens of the Stone Age

Os californianos do Incubus entraram no palco Água pontualmente. Megalomaniac, que causou polêmica quando foi lançada, em 2003, por ser um ataque ao governo Bush, abriu o show e o público acompanhou (veja fotos da apresentação). Seguiu-se um set equilibrado, intercalando canções menos conhecidas, dos discos mais recentes, como Ana Molly, com as favoritas do público, como Drive e Wih You Were Here. O show foi só correto, e acabou ofuscado pela catarse que instalou o Queens of the Stone Age, mesmo entrando no palco com quase uma hora de atraso.

A banda de Josh Homme não pediu desculpas pronunciadas ao público por ter demorado tanto. Mas sob os berros e xingamentos, acabaram tirando a má impressão equilibrando o setlist entre os clássicos da banda e mandando versões pesadíssimas de algumas canções mais recentes. Eles pareceram impressionados com a reação do público às músicas e os coros em Long Slow Goodbye e In My Head. Fecharam com a grande música da banda, No One Knows, que fez parte do set da primeira edição do game Guitar Hero.

Set list do Queens of the Stone Age

