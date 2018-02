Fãs se concentram em Itu para o último dia

O público começa a chegar à área dos palcos principais do SWU, na Fazenda Maeda, para o último dia de festival. Debaixo de sol forte, cada um se protege como pode: valem sombrinhas, bandeiras do Brasil e até casacos sobre as cabeça.

Neste momento, Ilo Ferreira – que não pôde tocar ontem por dificuldades técnicas – se apresenta no palco Água. Mas as pessoas se concentram diante do palco-gêmeo ao lado, o palco Ar, onde em seguida entra o Alain Johannes. Atrasado, o show deveria ter começado às 14h33.

Na plateia, muitos fãs de grupos que tocam mais para o fim da tarde. Nas camisetas, eles trazem estampados os nomes do Linkin Park, Avenged Sevenfold e Queens of Stone Age. É o caso do estudante Rodrigo Britto, 20 anos, de Mogi Mirim. Ele e o amigo Harison Colonna, 19 anos, de Pedro Canário (ES) vieram para ver o Linkin Park. “Foi uma espera de seis anos”, contou Harison. “Mas também gosto muito do Avenged”, completou Rodrigo.