Estadão mobiliza equipe para cobertura do SWU

Montagem de palco na fazenda Maeda. Foto: Daniel Teixeira/AE

O Festival de música SWU (Starts With U) acontece nos próximos três dias, a partir deste sábado, na Fazenda Maeda, em Itu (interior de São Paulo). O Grupo Estado estará presente no evento que une música a conceitos de sustentabilidade. Vinte e dois jornalistas, mais os repórteres fotográficos, participarão da cobertura in loco do festival.

Os jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde trarão páginas especiais sobre o festival e a rádio Eldorado fará boletins diretos de Itu. No portal Estadão.com.br, o blog Estadão no SWU reúne todas as informações necessárias para se preparar para o evento e vai trazer a cobertura e análise dos shows e discussões sobre meio ambiente.

Para acompanhar online o clima das apresentações, o leitor do Estadão também pode seguir pelo Twitter, no @cultura_estadao

