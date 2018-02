Em memória de um outro festival

Muita gente que está acampada em Itu ou foi lá só por um dia talvez não saiba, mas o SWU não é o primeiro festival de música realizado em uma fazenda no Brasil. Em 1975, 1981, 1983 e 1984, aconteceu o festival de Águas Claras, na fazenda de mesmo nome localizada na cidade de Iacanga, também no interior de São Paulo, mas bem mais distante da capital que Itu.

Assim com o SWU, havia áreas para camping e gente vinda de várias partes para prestigiar uma variedade de artistas. A principal diferença, além de todas as outras inevitáveis nesses 30 anos anos que separam os eventos, é que em Águas Claras só tinha artistas nacionais.

A história de Águas Claras está sendo resgatada por jovens cineastas que estão trabalhando para botar um documentário sobre o festival nas telas. Recentemente, reportagem de Fabiana Caso publicada no Estadão resgatou um pouco dessas histórias, como a do dia em que João Gilberto calou a fazenda enquanto o sol raiava em Iacanga. Vale a pena relembrar: “Sexo, João Gilberto e rock and roll”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ingresso da edição de 1983

Trecho do documentário em produção

# Acompanhe o festival SWU pelo Twitter, no @cultura_estadao



# Galeria de fotos

# Todos os vídeos