Contagem regressiva. Já fez seu line-up?

Falta pouco. Do próximo sábado, 9, até segunda, 11, a Fazenda Maeda (em Itu/SP) vai receber o SWU Music & Arts Festival. O evento, que alia música a conceitos de sustentabilidade, trará ao Brasil bandas que nunca estiveram por aqui, como o Rage Against de Machine. Servirá, também, de palco para um dos shows da mini-turnê de reencontro do Los Hermanos. E, ainda, Kings of Leon, Linkin Park, Dave Matthews Band…

Fazenda Maeda, 4 dias antes do início da maratona de shows. Foto: Divulgação

Mas o SWU não é só rock. Vêm também as bonitinhas Regina Spektor e Joss Stone. Na tenda eletrônica, destaque para Steve Angello, da Máfia Sueca, o norte-americano Roger Sanchez e o papa holandês Tiësto. Aqui do Brasil, gente que faz bate-estaca dos bons – Gui Boratto e Anderson Noise, só pra citar alguns.

Se liga no line-up completo dos três dias de festival:

