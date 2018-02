Como se vestir para um festival de rock

Por Renata Reps

A tradição de festivais de música por aqui acontecia em grandes centros urbanos: quando se fala em vários shows ao mesmo tempo, gente fazendo mapa e se dividindo para assistir à maior quantidade possível de apresentações, já se imagina logo que a farra é em São Paulo, Rio de Janeiro ou, de vez em quando, Porto Alegre. Fazer mala, pegar ônibus e acampar para um festival, eu mesma só vi quando o ritmo era eletrônico, com sons que imitam a batida do coração em festas como a XXXperience e a Universo Paralello, cujo público chega a 12 mil pessoas em seus oito dias de festa. Leia a íntegra no blog Moda

