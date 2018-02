Chove reclamações para os organizadores

Curtir os shows do SWU é a parte boa do fim de semana prolongado de muita gente. O ruim é ter que aguentar a (má) organização do festival. Esta é a principal das reclamações de quem foi até a Fazenda Maeda, em Itu, para assistir bandas como Rage Against the Machine, principal atração do line up deste sábado.

Entre os assuntos destacados pelo público, a má sinalização das entradas/saídas e o serviço de ônibus para quem não pode deixar o carro próximo. Dudu Elado deixou um comentário sobre o assunto aqui no blog do Estadão:

O pior festival que já fui. Mal organizado, não tinha como deixar o carro perto e os ônibus deles – disponibilzados pelo Eduardo Fisher e seus patrocinadores de m****: Nestlé, Heineken, OI e etc – não funcionou. Acabei de chegar em casa, 7 da manhã, o último show – Rage Against – foi meia noite e ficamos 4 horas em pé esperando os ônibus, para então sermos avisados de que não viriam, andamos 10km a pé para pegar o carro no estacionamento. Ninguém sabia de nada, ninguém se responsabiliza. Até que a produção do evento tirou a roupinha que os identificava e deixou na mão da PM. UM DESASTRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quem também deixou a opinião sobre a organização do festival foi o Harrison:

Ridículo o que ocorre, o pessoal que ta indo no festival não ta nem ae pra a causa real do evento, como muitos disseram. A organização ta horrivel, ninguem acha banheiro, nem entrada, cesto de lixo ninguem acha!!!! Alguma ajuda ao planeta, o pessoal diz se dane!!! resumindo e so um bando de gente usando grana pra não gerar nada de util pra ninguem!!!!!!

Mas como já foi dito, há os shows. Eles salvam o SWU e o do Rage Against the Machine foi bem elogiado.

Quem estava lá ?????? ME DEI MUITO BEM!!!!!! EU FUI E VI TUDO!!!!! FREEDOM, KILLING IN THE NAME OF!!!!!

BOM PA CARAIO!!!!!!! O MELHOR SHOW DA MINHA VIDA!!!!!! ATÉ SEM SOM OS CARAS CONTINUARAM SEM PERDER RITMO!!!!!!

Comentou o WESLEY MADRUGA, que aproveitou para alfinetar o suposto problema técnico que encurtou o show:

MAS AÊ! ESTE SHOW FOI SABOTADO EIN !!!!! É FODA! QDO HÁ POLITIZAÇÃO, TEMOS QUE MANDAR TOMAR NO C* QUEM SABOTA MEMO!!!!

Até o guitarrista Tim Morello comentou o corte da transmissão do canal Multishow no Twitter e deu link para uma foto postada por um fã no microblog:

É assim que acaba. Eu entendo a emissora cortar [a transmissão] quando eu coloquei o boné do MST. isso significa que estamos ganhando.





