Calientes Hermanos

O grupo carioca Los Hermanos subiu ao Palco Ar cinco minutos antes do horário previsto (19h50). Tocando 16 temas de suas quatro discos, a banda fez um show quente diante do frio cortante de Itu. Tinha até gente sem camisa rodando a bandadeira do Brasil. Em uma hora e cinco minutos, a apresentação do grupo foi mais empolgante em relação à última, quando os cariocas abriram o show do Radiohead, em São Paulo. Como de costume, em diversos momentos, as vozes de Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante foram encobertas pelo coro da legião fiel de fãs do Los Hermanos. Sentimentalmente pesado.

