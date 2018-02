Bate-cabeça na área Premium

A área Premium é a mais próxima do palco e costuma ter mais espaço, com pessoas mais tranquilas e sossegadas. Bem… esqueça tudo isso. Mal começou a dia de shows no palco principal e o vocalista da banda Glória, que mistura rock pesado com vocais melódicos, já pediu “Abre uma roda aí” e emendou com um de seus hits: Anemia.

Na hora, surgiu o bate-cabeça com garotos (e até uma garota) na faixa dos 16 anos. Durou pouco tempo – cerca de 2 minutos – e não teve tantas pessoas envolvidas, mas já foi bem diferente do habitual naquele local.

Ainda estão previstos para hoje Linkin Park, Queens of Stone Stone Age, Incubus, Avenged Sevenfold (vídeo abaixo), entre outros.

