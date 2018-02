Bailão Classe A

Por Nicola Pamplona

Enquanto os irmãos Cavalera quebravam tudo no palco principal, BNegão e os Seletores de Frequência mantinha a pressão alta também na tenda Oi Novo Som, totalmente ocupada pelo público. Começando com Funk até o caroço, a banda emendou uma sequência matadora que incluiu músicas como Prioridades, Qual é o seu nome, até o grande final em Dança do Patinho.

Empolgado, o rapper respondia à platéia com gritos de “Classe A” no intervalo entre as músicas. Devido ao pouco tempo da apresentação, a banda optou por tocar alguns trechos de músicas que não estavam previstas originalmente, além de uma música do novo disco que deve sair em maio do ano que vem, Em O processo, B Negão improvisou um beat box para acompanhar a linha de baixo, enquanto o público cantava o refrão.