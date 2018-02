Atrações do festival estão circulando por aí…

O produtor belga Vito de Luca, do projeto Aeroplane. Foto: Divulgação

Algumas das bandas e DJs vêm só para o SWU. Mas outros estão dando sopa em festas Brasil afora neste feriado prolongado. Bom para quem não tem como vir a São Paulo e quer aproveitar essa “invasão” gringa. E também para quem está em SP e não vai ao festival.

Hoje à noite rola Dave Matthews Band no HSBC Arena, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o Aeroplane toca no Hot Hot, na Bela Vista.

Os fãs de música eletrônica poderão ver, fora do SWU, alguns dos convidados do evento. Responsável pelo encerramento do festival, Tiësto toca antes, no sábado, 9, no Move Music Festival, em Campo Grande (MS); e domingo, 10, no Music Stage Park, em Floripa.

Também em Santa Catarina – mas no Balneário Camboriú – rola no domingo, 10, uma festa na Green Valley com Sander Kleinenberg, Roger Sanchez, Markus Schulz e Anthony Rother. Todos estão no line-up do festival de Itu.

Na segunda, 11, é a vez de Steve Angello como convidado principal da Green Valley. O sueco toca também no sábado, 10, no House Connection Festival, na Marina da Glória. Na mesma festa do Rio se apresentam os DJ Sharam – que também dá som nesta sexta, 8, na Warung de Itajaí (SC) – e Roger Sanchez – atração da Giv Club, em Santos, também nesta sexta.

Em Recife (PE), o clube Arcadia recebe hoje Sander Kleinengerg e Markus Schulz. Shulz também toca no Sedna Lounge, em Goiânia (GO), na segunda-feira, 11.