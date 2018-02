Aqui não é a Lady Gaga, não!

Foto: Leonardo Soares/AE

As pessoas ainda tentam se econtrar e algumas até circulam indiferentes à primeira atração do Palco Água, um dos dois principais do SWU. Supla e João Suplicy começaram o show apenas três minutos depois do previsto.

Na plateia, muitas menininhas com Ray Ban da moda parecem ter saído de um festival norte-americano. O Brothers of Brazil começou a apresentação cantando samba com letra em inglês, e continuou com um cover de Poker Face. Supla gritou: “Aqui não é Lady Gaga, é Brothers of Brazil!”, antes de mandar a Japa Girl.