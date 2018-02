Apples in Stereo – e só

Por Alexandre Matias @trabalhosujo

Foi com dor no coração que eu disse não ao Rage Against the Machine.

Não tanta dor assim, metade é floreio textual. Mas quando vi as

condições a que o SWU submeteu seu público, assim que cheguei na

Fazenda Maeda para assistir apenas aos Apples in Stereo, fiquei feliz

em ter escolhido não ficar até o fim do primeiro dia do festival. E

nem precisei ficar sabendo dos relatos deprimentes de horas de tortura

em trânsito para sair do festival (#radioheadfeelings) como sentir o

frio na pele para identificar o tamanho da roubada. Apenas vi a

minúscula estradinha de terra que o evento colocou para escoar todos

os sabe-se lá quantos mil carros que os diferentes estacionamentos

iriam escoar. Não havia anoitecido ainda, mas já dava para antever o

mar de luzes traseiras vermelhas à frente do pobre motorista, cercado

por outros em idêntica situação – vendo o êxtase de ver sua banda

favorita ao vivo transformar-se numa raiva incontrolável contra o

amadorismo semiprofissional da indústria de entretenimento brasileira.

Por isso, disse não ao Rage. Led Zeppelin de minha adolescência, havia

jurado para mim que ainda os veria em vida, dane-se se voltassem só

pela grana (e como se tocar música não fosse o trabalho dos caras).

Mas como promessas para si mesmo são as mais tranquilas de serem

abortadas, deixei para lá. Mas o fator determinante que me fez ir ao

SWU em seu primeiro dia foi uma bandinha minúscula dos Estados Unidos,

que, com quase vinte anos de carreira, é uma pequena nota de rodapé na

história da música pop, mas que também é quase um capítulo inteiro em

uma das minhas partes favoritas da história do rock: a psicodelia. O

Apples in Stereo faz parte do mesmo coletivo Elephant 6 que deu ao

mundo o Olivia Tremor Control, o Neutral Milk Hotel e o Elf Power,

bandas que, do fim dos anos 90 até hoje, ajudam a manter acesa a chama

da lisergia entre os nomes no rock independente do século 21. E era a

principal atração – a única internacional – de um dos palcos do

festival.

Liderada por Robert Schneider (que foi entrevistado pelo Fred Leal no

C2 Música deste sábado – e no Link desta segunda -), a

banda vem abandonando o lado barroco lo-fi de seus primeiros discos

nos últimos anos, dando mais ênfase à faceta pop e objetiva de hits

fáceis de ser lembrados. Seu disco mais recente, Travellers in Space

and Time, é um dos melhores álbuns de 2010, mesmo que esteja longe de

ser lembrado pelas listas de melhores do ano, tanto do público quanto

da crítica. Por serem comercialmente minúsculos, quase sempre não são

lembrados nesta hora.

Mais um motivo para assistir aos Apples – eles disputariam público com

uma das raras apresentações dos Los Hermanos e tocariam quando a dupla

canadense MSTRKRFT tocasse na tenda de dance music. Dois concorrentes

de peso, para tirar público da banda. O espaço dedicado aos Apples

estaria, portanto, mais transitável, menos abarrotado, mais

civilizado. Em condições normais, os Apples in Stereo teriam tocado em

São Paulo num palco do Sesc, talvez no Espaço +Soma ou no Studio SP, o

que inevitavelmente tornaria sua apresentação disputadíssima. Mas no

ambiente do festival, ela tornou-se praticamente um luau para os fãs

da banda.

Um show redondíssimo, de pouco mais de meia hora, em que a banda

esmerilhou todo seu pop psicodélico futurista e radiante para um

público pequeno, mas completamente em sintonia com a banda. Em pouco

mais de uma hora, se divertindo tanto quanto o público, a banda criou

uma bolha de boas vibrações que praticamente os isolou do clima de

vinho barato do SWU (mesmo que a única bebida alcóolica à venda fosse

cerveja). Alternando principalmente músicas dos dois últimos discos

(Travelling e New Magnetic Wonder, de 2007), o show também funcionou

por ter evitado o complexo de épico que reinava sobre o festival.

Terminado o Apples in Stereo, logo logo ouviria o Mars Volta

funcionando como trilha sonora perfeita para ir embora. O som de

pesadelo – não estou ficando velho, Mars Volta é bem ruim mesmo –

funcionava como um presságio para o tumulto e o pânico que reinaram

sobre a madrugada. Estava de volta à estrada antes das 22h e li, pela

internet, a confusão que aconteceu durante o show do Rage Against the

Machine.

A dúvida agora é saber se vale à pena chegar na fazenda de novo nesta

segunda-feira a tempo de ver o Yo La Tengo e encarar Josh Rouse e Cansei de

Ser Sexy antes dos Pixies (Queens of the Stone Age eu passo, muito

obrigado). Mas a certeza é única – mesmo que tenha Linkin Park e

Tiesto depois dos Pixies, acho válido sacrificar o bis da banda

americana para não pegar o perrengue da saída. Pois, não duvide, muita

gente vai ficar só até os Pixies – o suficiente para tumultuar aquela

minúscula estrada de terra.

