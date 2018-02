A via crucis do banho

Hoje, no camping Premium, mais uma saga do banho. Foram pouco mais de 1h40 minutos para tomar uma ducha de 7 minutos. Com o tempo escasso, o chuveiro foi automaticamente desligado quando o repórter ainda tinha cabelo e corpo repletos de xampu e sabonete. Abriu a porta do box e pediu que o monitor lhe liberasse mais uns piedosos minutinhos de água. Chuveirada liberada, sendo assim para todos, a fila aumentava com o passar do tempo. Nem todas as cabines de ducha estavam funcionando. A fila, pelo menos tinha papo divertido, com o povo animado, comentando sobre os shows, mesmo debaixo de sol escaldante

