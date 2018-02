A sustentável leveza da bike

Por Flavia Guerra

“Você vai de ciclista ou de pessoa normal?”, perguntava há algumas semanas uma amiga biker a outro amigo biker que iria ao SWU Music & Arts Festival. Taí, em um evento cuja palavra de ordem é a sustentabilidade, não seria ecochatismo se perguntar: “Qual o mais sustentável meio de transporte?” A bicicleta.

Questão respondida. A opção ideal foi dada pelos membros do Instituto CicloBR, organização não governamental que promove a mobilidade sustentável. “Decidimos ir de bike ao SWU. Além do passeio ser lindo, é bom e barato pedalar até um festival que tem a ver com nossos ideais”, comentou André Pasqualini, um dos criadores do CicloBR e “pastor” do rebanho de cerca de 90 ciclistas que pedalaram no sábado até Itu, tendo como “desculpa e motivo” o SWU. Leia na íntegra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

# Acompanhe o festival SWU pelo Twitter, no @cultura_estadao

# Galeria de fotos