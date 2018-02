A casa caiada de Mombojó

O Mombojó acaba de sair do palco Oi Novo Som. Antes da banda de Recife, teve apresentação do Tono. O primeiro show estava vazio. O Mombojó contava, no backstage que tocaria para 50 pessoas. Ledo engano. A tenda estava completamente tomada quando o quinteto pernambucano subiu ao palco, com temas de seu disco mais recente, como “Papapa” e “Casa Caiada” e dos álbuns anteriores. Pode ser que muita gente estivesse na tenda para se proteger do sol, é verdade. Mas a banda consolida um público fiel com o passar do tempo. É preciso avisar ao Mombojó que um show pegado desses é “prejudicial” à saúde da alma do público. Chacoalhão dos mais pesados.

