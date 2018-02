56 mil pessoas e muito lixo no gramado

Por Nicole Briones e Douglas Matos da Eldorado

Os shows do segundo dia do festival SWU (Starts With U) vão sendo encerrados. Neste momento, a banda Dave Mathews Band se apresenta a poucos minutos do último concerto da noite, do grupo Kings of Leon. Aproximadamente 56 mil pessoas estiveram na Fazenda Maeda neste segundo dia de shows. E o que se pode observar agora entre a multidão em frente ao palco? Lixo, muito lixo.

A mesma cena foi registrada ontem. Copos descartáveis, latas de cerveja, bitucas de cigarro, entre outros dejetos cobriram o gramado da arena. De acordo com a organização do SWU, há uma equipe de limpeza a postos para recolher o material nos intervalos de shows e durante a madrugada. E, pelo que parece, a administração vai ter muito trabalho pela frente. Atendendo à proposta de sustentabilidade do evento, todo o lixo retornável é reciclado no local.

