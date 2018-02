Panini e vinho (Foto: Divulgação)

De segunda a sexta, das 18h às 20h, o Zucco promove o Festival Vino & Panini, com uma seleção de sanduíches servidos como aperitivo (foto), ao preço fixo de R$ 30 por pessoa, e taças de vinho a partir de R$ 12. No menu, estão o panino cheeseburger, de picanha com cheddar, e o panino caprese. Morumbi Shopping.

Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Morumbi, 5181-4748.