Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O teppan de peixe (foto) está entre as opções de pratos do menu executivo do Z/San, que entra em cartaz no almoço, de 2ª a 6ª, por R$ 49. A pedida também dá direito a uma entrada, como as porções de guiosa (trouxinhas de carne ou vegetais) ou de ‘Ebi Z’ (bolinhos de camarão). À parte, a sobremesa sai por R$ 6,90.

R. Oscar Freire, 439, Jd. Paulista, 3060-9929.