Zeca Pagodinho lança 'Ser Humano'; confira outras opções de shows

Sexta (8)

Emicida

O rapper lança a versão em vinil do álbum ‘O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui’ (2013).

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sexta (8), 21h; sáb. (9), 20h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fafá de Belém

Atração da festa Pardieiro, a cantora apresenta seus grandes sucessos. Leandro Pardi, Marcus Preto, Pedro Cerqueira e Pita Uchoa discotecam.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (8), 23h30 (abertura). R$ 50/R$ 75. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gustavo da Lua

O percussionista da Nação Zumbi, apresenta o repertório de ‘Radiantesuingabrutoamor’, seu primeiro álbum solo. Jorge Du Peixe participa do show.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (8), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge e Mateus

A dupla sertaneja lança o álbum ‘Os Anjos Cantam’. Eles não deixam de fora os sucessos ‘Amo Noite e Dia’ e ‘Voa Beija-Flor’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (8), 23h30 (abertura, 21h). R$ 150/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho Moska

Em formato voz e violão, o cantor e compositor apresenta músicas do CD e DVD ao vivo ‘Muito Pouco para Todos’.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (8) e sáb. (9), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Piaf! O Show

O espetáculo conta a história de Edith Piaf, interpretada pela atriz Anne Carrere. Os dois atos da apresentação contemplam os grandes sucessos de Piaf.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Sexta (8) e sáb. (9), 21h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rita Benneditto

O CD ‘Encanto’ (2014) marca a volta da cantora aos estúdios, oito anos após ‘Tecnomacumba’, ainda como Rita Ribeiro. Em seu novo trabalho, ela regrava Roberto e Erasmo Carlos (‘Fé’), Gilberto Gil (‘Extra’) e Djavan (‘Água’).

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho

O sambista lança o álbum ‘Ser Humano’. Além de músicas novas, como ‘Asas da Paixão’ (Marcos Valle e Luiz Carlos da Vila), o sambista ainda relembra no palco ‘Maneiras’ e ‘Judia de Mim’, entre outros sucessos.

Citibank Hall (3.840 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (8), 22h30; sáb. (9), 22h. R$ 80/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (9)

Alex Valenzi & Hide-Way-Cats

O grupo de rockabilly apresenta composições próprias e covers de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, entre outros. Kid Vinil, Ricardo Gaspa e Ricardo Corte Real participam da apresentação.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Andreia Dias

A cantora lança o álbum ‘Prisioneira do Amor’, no qual interpreta músicas que Rita Lee lançou nos anos 1970. Os arranjos são de Tim Bernardes, que integra o grupo O Terno.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (9), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Aviões do Forró

Em show com a participação dos cantores Bell Marques (ex-vocalista do Chiclete com Banana) e Erikka, o grupo interpreta ‘Recaídas’, ‘Correndo Atrás de Mim’ e outros sucessos.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (9), 23h30 (abertura, 21h). R$ 120 (pista 2º lote)/R$ 220 (pista premium 3º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Di Melo

Comemorando o aniversário de 40 anos de seu único e cultuado álbum, que tem entre suas faixas ‘A Vida em Seus Métodos Diz Calma’, o pernambucano interpreta seu repertório na íntegra.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (9), 19h; dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Emicida

Lira

‘O Labirinto e o Desmantelo’ é o segundo disco solo do artista. Com produção de Pupillo, baterista da Nação Zumbi , o álbum aproxima eletrônica e psicodelia em faixas como ‘Desamar’ e ‘O Mergulho’.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

A cantora continua com a turnê baseada em ‘Coração a Batucar’ (2014), seu disco mais recente, com repertório composto por sambas.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-­1212. Sáb. (9), 21h. R$ 120/R$ 180 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: R e V.

Matanza

O grupo lança o álbum ‘Pior Cenário Possível’. Além do repertório inédito, há músicas de álbuns anteriores, como ‘Mulher Diabo’. As bandas Bula e Motorocker abrem a noite.

Aquarius Rock Bar (5.000 lug.). R. Iososuke Okaue, 40, 2524-3211. Sáb. (9), 22h. R$ 100. Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Nação Zumbi e Otto

Os pernambucanos participam da primeira edição da Festa Punch. A banda destaca o repertório do álbum ‘Nação Zumbi’ (2014) e o cantor e compositor interpreta músicas de seus cinco CDs. Os DJs Tamenpi e Paulão discotecam.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (9), 22h (abertura). R$ 55/ R$ 77. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho Moska

Piaf! O Show

Pitanga em Pé de Amora

O grupo apresenta as músicas de seu segundo CD, ‘Pontes Para Si’, lançado em 2014.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiganá Santana

Gravado no Senegal, ‘Tempo & Magma’ é o terceiro CD do cantor e compositor baiano. O repertório, totalmente inédito, é interpretado em idiomas africanos, além de inglês e português. O grupo senegalês Sobo Bade Band acompanha o artista.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Pagodinho

Dom. (10)

Di Melo

Filarmônica de Pasárgada

O octeto apresenta as músicas do CD ‘Rádio Lixão’ (2014).

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (10), 18h. R$ 15. Cc: todos. Cd.: todos.

Lira

Mariana Aydar

A cantora apresenta músicas de seus três álbuns, lançados entre 2006 e 2011.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331­8399. Dom. (10), 18h. Grátis (retirar senha às 14h do dia do show e trocar por ingresso 1h antes da apresentação).

3ª (12)

Adriano Cintra

O músico apresenta as músicas de seu primeiro disco solo, ‘Animal’, em show que integra o projeto Prata da Casa. No repertório, há parcerias de Cintra com Alice Caymmi, Guilherme Arantes, Rogério Flausino, entre outros.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (12), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Arrigo Barnabé e Iara Rennó

O compositor apresenta ‘O Neurótico e as Histéricas’, composto por músicas de Hermelino Neder, enquanto a cantora faz o show ‘Macuna’, baseado no álbum ‘Macunaíma Ópera Tupi’ (2008).

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 3ª (12), 22h (abertura, 20h). R$ 20/R$ 25. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

4ª (13)

Fernando Catatau

Em apresentação do projeto Feito na Hora, o guitarrista convida o violoncelista Jacques Morelembaum e o guitarrista escocês Chris Mack para uma jam session.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (13), 16h. Grátis; 4ª (13), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Juçara Marçal

A cantora apresenta o repertório de seu primeiro disco solo, ‘Encarnado’, considerado pela crítica um dos melhores CDs de 2014.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (13), 21h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jungle

A banda britânica apresenta as músicas de seu álbum de estreia, lançado em 2014.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (13), 21h (abertura). R$ 80. (2º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcia Castro

A cantora apresenta as músicas do álbum ‘Das Coisas que Surgem’ (2014). Mayra Andrade participa do show.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 4ª (13), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zezé Di Camargo & Luciano

‘Flores em Vida’ é o nome da nova turnê da dupla, que mescla inéditas do álbum ‘Teorias de Raul’ (2014) a sucessos.

Brook’s SP (1.850 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chác. Sto. Antônio, 5641­4510. 4ª (13), 23h (abertura; show 1h30). R$ 70/R$ 250. Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

5ª (14)

Allah-Las

O quarteto da Califórnia tem influências de rock psicodélico e surf music. Eles apresentam as músicas do CD ‘Worship the Sun’ (2014).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (14), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Alpha Blondy

O cantor de reggae da Costa do Marfim lança o álbum ‘Positive Energy’, o 11º de sua carreira. O britânico Mark Kelly abre a noite, que também tem apresentações da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana e do Sound System Dub Ataque.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (14), 21h30. R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

As Margens dos Mares

Três apresentações, com direção musical de Lee Ritenour, integram a exposição. Hoje (8), as cantoras Ana Bacalhau e Sara Tavares interpretam seus respectivos repertórios, tendo como convidados Ivan Lins, Manecas Costa e Paulinho da Costa. No sábado (9), Mayra Andrade, Manecas Costa e Stewart Sukuma recebem no palco Céu e Sara Tavares. Fechando a programação no domingo (10), Ivan Lins e Paulinho da Costa estarão ao lado de Lee Ritenour, Manecas Costa, Ana Bacalhau, Stewart Sukuma e Mayra Andrade.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Garageira

As bandas nacionais Modulares, Zaba e Comodoro são as atrações da segunda edição do festival de rock.

Pça. Dom José Gaspar. Dom. (10), 16h/22h. Grátis.

Música Clássica

Austro-Hungarian Haydn Philharmonic

A orquestra participa da temporada 2015 do Mozarteum Brasileiro. Em seu primeiro concerto, estão no programa ‘Concerto para Piano nº 19 em Fá Maior K 459’, ‘Concerto para Piano nº 25, em Dó Maior, KV 503’ (ambas de Mozart) e ‘Sinfonia nº 92, em Sol Maior – Oxford’, de Haydn. As duas últimas também foram selecionadas para o segundo concerto, que terá ainda ‘Sinfonia nº 5, em Si Maior, D 485’, de Schubert.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (12) e 4ª (13), 21h. R$ 130/R$ 400.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto Engegård

O grupo da Noruega participa da série de câmara da Cultura Artística. Obras compostas por Schubert e Beethoven estão no programa.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3266-3645. 2ª (11), 21h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp

Stéphane Denève rege a orquestra em concerto dedicado a trilhas de filmes compostas por John Williams e Bernard Herrmann. Há também espaço para a ‘Sinfonia Fantástica, Op. 14’, de Hector Berlioz.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (14), 21h. R$ 45/R$ 178. Ensaio aberto: 5ª (14), 10h. R$ 10.

Osesp Masp

Nesta edição da série, solistas da Osesp interpretam ‘Quarteto para o Final dos Tempos’, de Messiaen.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3266-3645. 3ª (12), 19h30. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ricardo Silveira e Zeca Assumpção

O violonista e guitarrista se junta ao baixista para interpretar repertório autoral e clássicos da MPB.

Pça. das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 4ª (13), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vänskä e Kopatchinskaja

Osmo Vänskä rege a Osesp em concerto com participação da violinista Patricia Kopatchinskaja. No programa, obras compostas por Beethoven, Magnus Lindberg e Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (8), 21h; sáb. (9), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.