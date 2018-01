Zeca Baleiro lança CD e DVD com músicas de Zé Ramalho

Concebido há dois anos, como parte do projeto itinerante Banco do Brasil Covers, o show em que Zeca Baleiro interpreta músicas de Zé Ramalho chega a CD e DVD – ‘Chão de Giz – Zeca Baleiro Canta Zé Ramalho’ será lançado em apresentação neste sábado (16).

Zeca Baleiro

Baleiro destaca canções épicas do universo místico do paraibano. ‘Ave de Prata’, ‘A Dança das Borboletas’ e ‘Eternas Ondas’ são algumas delas. Mas o cantor também recupera músicas que não tiveram destaque. Desta seara, estão presentes ‘Não Existe Molhado Igual ao Pranto’- gravada originalmente no raro e cultuado álbum ‘Paêbiru’ (1975), que Zé dividiu com Lula Côrtes -, ‘Desejo de Mouro’ e ‘Pequeno Xote’. Não fica de fora ‘O Rei do Rock’, parceria de Baleiro e Zé.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. QUANDO: Sáb. (16), 22h. QUANTO: R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.