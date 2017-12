Zeca Baleiro apresenta músicas inéditas em novo show

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música desta semana

Zeca Baleiro não para. No ano passado, lançou um projeto audiovisual no qual deu voz ao cancioneiro místico de Zé Ramalho (‘Chão de Giz – Zeca Baleiro interpreta Zé Ramalho’) e o CD do trio Café no Bule, projeto em que está ao lado do percussionista Naná Vasconcelos e do baixista Paulo Lepetit. Agora, já prepara um álbum de inéditas para o primeiro semestre.

Foto: Rama de Oliveira/Div.

Nesse meio tempo, o cantor apresenta o show ‘Entressafra’, que estreia hoje. No palco, só o artista e seus violões. Com conceito intimista, ele relê ‘Quase Nada’, ‘Bandeira’, ‘Babylon’ e outros sucessos que marcaram sua trajetória. Baleiro também antecipa algumas canções que estarão em seu novo trabalho, além de sacar da memória afetiva músicas de artistas que influenciaram seu estilo.

ONDE: Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243.

QUANDO: Hoje (12) e sáb. (13), 21h30.

QUANTO: R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos