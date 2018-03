Zé Pi apresenta músicas de seu primeiro CD; confira outras opções de shows

Sexta (17)

Blitz

O grupo liderado por Evandro Mesquita apresenta sucessos como ‘Você Não Soube me Amar’e ‘Geme Geme’.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (17), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ellen Oléria

Em sua nova turnê, ‘Afrofuturista’, a cantora destaca a diversidade de ritmos do Brasil.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (17), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gui Amabis

O músico faz o pré-lançamento de seu terceiro álbum, ‘Ruivo em Sangue’.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (17) e sáb. (18), 22h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge Mautner

O artista faz show de lançamento da caixa ‘Zona Fantasma’, que reúne três álbuns lançados por ele durante os anos 1980, além de um inédito com Gilberto Gil. Daniela Mercury participa da apresentação.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (17) e sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcia Castro

A cantora interpreta as músicas do álbum ‘Das Coisas que Surgem’ (2014). É a primeira vez que Marcia apresenta músicas de sua autoria.

Museu da Imagem e do Som – MIS, Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sexta (17), 21h30. R$ 14. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Mariana Aydar Power Trio

Ao lado de Rafa Moraes (guitarra), Magno Vitto (baixo) e Bruninho Marques (bateria), a cantora relembra músicas dos três CDs da carreira.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sexta (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanguart

Neste show, o grupo faz releituras de Bob Dylan, Raul Seixas e Milton Nascimento. Mas há espaço para músicas do álbum mais recente, ‘Muito Mais que o Amor’ (2013).

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (17) e sáb. (18), 22h. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Geraldo

‘ZGponto70 – o Sonho É a Força que Alimenta’ é o nome do espetáculo que celebra os 70 anos do artista. ‘Senhorita’ e ‘Cidadão’ são algumas das músicas do show, que também conta com composições inéditas.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (17), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

Acompanhada apenas por seu violão, a cantora e compositora apresenta o novo show ‘O Lado Bom da Solidão’. Ela interpreta músicas que a influenciaram e também seus sucessos, entre eles ‘Catedral’ e ‘Alma’.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (17) e sáb. (18), 21h30. R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (18)

Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários

Em seu segundo álbum, a cantora e compositora mescla diversos estilos por meio da sonoridade criada por sua banda. ‘Cê Tá Com Tempo?’ e ‘Minutinho’ são destaques do repertório.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (18), 23h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cachorro Grande

‘Costa do Marfim’ é o álbum mais recente da banda gaúcha, que tem músicas como ‘Nuvens de Fumaça’.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (18) e dom. (19), 18h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

Cauby Peixoto

Ao lado do violonista Ronaldo Rayol, o cantor apresenta o show ‘A Voz do Violão’.

Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.) Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. (18), 21h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

Elomar

O artista – que é tema de exposição no Itaú Cultural – apresenta o espetáculo ‘Da Carantonha Mili Légua a Caminhá’.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 19h e 21h (sessão extra). R$ 20 (ingressos disponíveis apenas para a sessão extra). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gui Amabis

Leia mais acima

Jorge Mautner

Leia mais acima

Mumuzinho

‘Fala Meu Nome Aí’ é o nome do quarto CD do artista, destaque da nova geração do pagode.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (18), 22h30. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pélico

O cantor e compositor apresenta músicas do álbum ‘Euforia’ (2015).

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 19h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

Vanguart

Leia mais acima

Zélia Duncan

Leia mais acima

Dom. (19)

Cachorro Grande

Leia mais acima

Elomar

Leia mais acima

Jorge Mautner

Leia mais acima

Juçara Marçal

Integrante do Metá Metá, a cantora apresenta o repertório de seu primeiro disco solo, ‘Encarnado’ (2014).

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (19), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luciana Mello & Jair Oliveira

Os irmãos apresentam seus sucessos e fazem homenagem ao pai, Jair Rodrigues.

Sesc Itaquera. Pça. de Eventos. Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (19), 15h. Grátis.

Pélico

Leia mais acima

3ª (21)

Zé Pi

Zé Pi

‘Rizar’ é o nome do primeiro disco do artista. Ele faz show que integra o projeto Prata da Casa. Leo Cavalcanti participa.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (21), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (22)

Karina Buhr

Ao lado de André Lima (teclado e vocal) e Guizado (trompete, bases e MPC), a artista apresenta o show ‘Voz e Violência’.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 4ª (22), 23h (abertura, 21h). R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

5ª (23)

Pedro Luís

Em seu primeiro DVD solo, ‘Aposto’, ele faz um balanço da carreira iniciada nos anos 1980, por meio de músicas como ‘Bela Fera’ e ‘Caio no Suingue’. Ao lado do percussionista Paulino Dias, o músico recebe Paulinho Moska como convidado.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wander Wildner

O ex-Replicantes lança seu oitavo álbum solo, ‘Existe Alguém Aí?’. O nome é inspirado na música ‘Is There Anybody Out There?’, do Pink Floyd.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (23), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Renato

O cantor faz show apenas com músicas de Chico Buarque. ‘Samba do Grande Amor’, ‘Cotidiano’ e ‘Bom Conselho’ estão no repertório.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (23), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

100 Anos de Garoto

Os violonistas Daniel Montes, Marcel Powell, Rafael Mallmith e Zé Paulo Becker homenageiam Garoto, referência do violão brasileiro. Gabriel Azevedo assina a direção musical.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (23), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 12h do dia da apresentação).

Encontro Internacional da Harmônica Blues

O projeto é aberto na 4ª (22), com apresentação conjunta de Sérgio Duarte e Robson Fernandes. Na 5ª (23), é a vez da instrumentista argentina Xime Monzón.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (22) e 5ª (23), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Festival Internacional de Música Experimental

A compositora e educadora Vanessa de Michellis – com a performance ‘Tensão’ – e o duo formado por Marcellvs L. e Daniel Lowembruck abrem o evento na 3ª (21). Na 4ª (22), há as peças ‘Fedra’ e ‘O Estranho’, executadas por Lílian Campesato, além de apresentações dos duos Nunzio-Porres e Yuri Bruscky & Túlio Falcão.

Sesc Consolação. Sala Beta (55 lug.). R. Doutor Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (21) e 4ª (22), 20h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Visão Periférica

A série de fotos feitas por Ivan Silva é o mote para apresentação na qual Rodrigo Campos interpreta sambas sobre a capital paulista e o Estado. A cantora Juliana Amaral participa.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (22), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

XXXbórnia

A festa conta com apresentações das bandas Garotas Suecas, Holger, Mel Azul, FingerFingerrr, Ombu e Laranja Oliva.

Trackers (340 lug.). R. Dom José de Barros, 337, metrô República, 3337-5750. Hoje (17), 20h (abertura). R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

Música Clássica

Orquestra Sinfônica Infantojuvenil do Guri

Cláudio Cruz, maestro titular da Orquestra Jovem do Estado, rege a orquestra, que apresenta obras de Ludvig Van Beethoven, Saint-Saëns e Aleksandr Borodin.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3266-3645. Sáb. (18), 17h. Grátis. (retirar ingresso 1h antes).

A Hebraica. Teatro Arthur Rubinstein (528 lug.). R. Hungria, 1.000, Jd. Paulistano, 3818-8888. Dom. (19), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Osesp: Guerrero e Kupiec

Giancarlo Guerrero rege a Osesp, em concerto com participação da pianista alemã Ewa Kupiec. No programa, três obras compostas por Frédéric Chopin e uma por Nikolai Rimsky-Korsakov.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (23), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (23), 9h30h. R$ 10.

Festival de Campos do Jordão

Duo Assad

A dupla de violonistas apresenta obras de Astor Piazzolla, Egberto Gismonti, Heitor Villa-Lobos, entre outros.

Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Alto da Boa Vista. Hoje (17), 20h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (18), 16h30. R$ 50.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra do Festival

Em concerto com regência de Marin Alsop, a orquestra interpreta obras de Antonín Dvorák e Stravinsky.

Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Alto da Boa Vista. Sáb.(18), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (19), 11h. Grátis

(retirar ingresso 2h antes).