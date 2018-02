Zé Celso estreia peça inspirada em Oswald de Andrade

Oswald de Andrade é mais uma vez fonte de inspiração para Zé Celso Martinez Corrêa. Em Mistérios Gozósos, que estreia hoje (20), o diretor do Oficina atualiza o espetáculo que havia lançado em 1994, uma adaptação do poema ‘O Santeiro do Mangue’.

Além de direção e adaptação, Zé Celso também assina a trilha original, em parceria com José Miguel Wisnik e com os compositores do Oficina. Todas as sessões serão transmitidas ao vivo (www.teatroficina.com. br). Também haverá legendas em inglês para a plateia.

Parte do projeto Oswaldianas – Teatro na Cidade Seca sobre Rios, a obra se passa nos trópicos, misturando prostitutas, gigolôs, turistas e mulheres religiosas. Marcelo Drummond e Camila Mota estão no elenco. 16 anos. 180 min.

Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, República, 3106-2818. Estreia hoje (20). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 5/R$ 40. Até 25/1/2016.

