Zaz faz apresentações em São Paulo

João Fernando

Tudo bem que a paisagem do Ibirapuera não é a mesma. Mas, para se sentir em Paris, vai bastar fechar os olhos e ouvir a cantora Zaz no show que ela fará domingo (22), no parque, na abertura do Circuito São Paulo de Cultura, do qual também participam Céu e Tulipa Ruiz. Ela realiza ainda duas apresentações no Bourbon Street.

A francesa apresentará o repertório de seu último disco, que leva o nome da capital francesa, lançado no ano passado. Todas as músicas, que têm um toque de chanson française, falam sobre a cidade europeia mais procurada pelos turistas. Uma das mais animadas é ‘Paris Sera Toujours Paris’, uma declaração de amor ao lugar.

Segundo Zaz, não é essencial ter nascido por lá para entrar no espírito. “Acho que não existem ou são poucos os parisienses genuínos, mas são pessoas de nacionalidades diversas que formam a riqueza dessa cidade. Você se torna parisiense quando caminha por um quarteirão, passa por um terraço, por uma ponte”, define a artista, que cresceu em Bordeaux e, assim que pôde, se mudou para Paris.

Entre os hits da apresentação estão ainda ‘J’ai Deux Amours’, e ‘J’aime Paris au Moi de Mai’, que na versão de estúdio tem participação de Charles Aznavour. Grande sucesso, a música ‘Les Passants’ tampouco estará fora do repertório.

Ela acredita que nem todos da plateia saberão acompanhar a letra em seu idioma, mas quer que o público participe com animação: “Humildemente, posso ajudá-los a entender o francês”. Ainda que divida o palco com as colegas brasileiras no domingo, Zaz explica que não tem intenção de se arriscar a cantar em português. “É um País com uma tradição musical incrível. Não quero manchar esse patrimônio.”

ONDE: Auditório Ibirapuera. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. QUANDO: Dom. (22), 18h. QUANTO: Grátis.

ONDE: Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. QUANDO: 3ª (24) e 4ª (25), 21h30. QUANTO: R$ 195/R$ 290 (esgotado).